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Adnan Oktar gitti! Cumhuriyet Zevk Partisi geldi

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, CHP'de son dönem yaşanan olaylara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 16:47:00 -
Adnan Oktar gitti! Cumhuriyet Zevk Partisi geldi

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, tarihten önemli kesitleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Son dönemde birçok skandalın meydana geldiği CHP'de sular durulmazken Fatih Uğurlu, yeniakit.com.tr Youtube kanalındaki "CUMHURİYET ZEVK PARTİSİ" | CHP'de Neler Oluyor?" başlıklı videoda önemli bilgiler verdi.

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