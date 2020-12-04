Adliyeler saat kaçta açılıyor?
Türkiye Cumhuriyet Adalet Bakanlığı'na bağlı olan adliyelerin çalışma saatleri 2020 oldukça merak ediliyor. Adliyeler saat kaçta açılıyor? Dava ve duruşmalar ertelendi mi? Adliye çalışma saatleri 2020
Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu (Cumartesi, Pazar) ve resmi tatilde açık mı, çalışıyor mu? İşte, 2020 Adliye çalışma saatleri bilgisi...
Adliye çalışma saatleri 2020
Adliyeler, sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.
Bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E Devlet üzerinden halledilebiliyor. Yoğunluğa girmeden, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e Devlet üzerinden de işlemlerinizin bir kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmenizi tavsiye ederiz.
Adliyeler öğle arasında açık mı?
Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.00 ile 13.00 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında adliye vezneleri işlem kabul etmiyor.