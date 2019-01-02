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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! Yetkililerden açıklama

Adıyaman’da güvenlik güçleri tarafından durdurulan bir otomobilde 1 kilo 630 gram kubar esrar ele geçirilirken, açıklama yapan yetkililer halkın huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında, yılmadan ve yorulmadan terör ve uyuşturucu ile etkin mücadeleye halkın da desteği ile kararlılıkla devam edileceğinin altını çizdi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:10
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! Yetkililerden açıklama

Adıyaman’da güvenlik güçleri tarafından durdurulan bir otomobilde 1 kilo 630 gram kubar esrar ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen otomobil Kahta-Siverek Karayolu üzerinde takibe alınarak, Narince Jandarma Karakolunda durduruldu.

Gözaltına alındı

 

Otomobilde uzman ekipler ve Balım isimli narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramada zulalanmış şekilde 1 kilo 630 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü N.K. adli işlem yapılmak üzerine gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında, yılmadan ve yorulmadan terör ve uyuşturucu ile etkin mücadeleye halkın da desteği ile kararlılıkla devam edileceğinin altını çizdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 09:10
  1. Adıyaman
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Uyuşturucu
  4. kubar

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