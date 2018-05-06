Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adım adım Premier Lig'e! Yıllık 2.5 milyon Pound

İngiliz basını, Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup'un, Cenk Tosun’un takımı Everton ile anlaştığını ve yıllık 2.5 milyon pound kazanacağını öne sürdü.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:58
Adım adım Premier Lig'e! Yıllık 2.5 milyon Pound

Bu sezon Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda Everton'a imza atacağı öne sürüldü.

İngiliz basını, taraflar arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlandığını, Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için 1.8 milyon euro önerdiği Oğuzhan'a Everton'ın yıllık 2.5 milyon pound ödemeye hazır olduğunu öne sürdü.

12 MİLYON VERECEKLER

Yönetim sezon ortasında mukavelesini uzattığı Oğuzhan'a 12 milyon euroluk serbest kalma bedeli koydu. Beşiktaş henüz resmi açıklamayla duyurmasa da Oğuzhan'ı almayı düşünen kulüp, bu parayı vermek zorunda kalacak.

Böyle bir durumda İngiliz ekibi Everton'ın bu ücreti vermekten kaçınmayacağı belirtiliyor. (Akşam)

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:58
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıskandıran tablo! Salon tıklım tıklım
    1. Kıskandıran tablo! Salon tıklım tıklım
    2. Son dakika! Turistleri taşıyan otobüs..
    3. Meclis, milyonları ilgilendiren tasarı..
    4. Belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in dudak..
    5. 'Arap koyunu' üreticiyi sevindirdi
    6. Düzce'de kaza: 10 kişi yaralı
    7. Türkiye'yi üzen "Salah" gerçeğini..
    8. Başbakan Yıldırım: İstanbul'da doğup..
    9. CHP'li isimden Karamollaoğlu itirafı:..
    10. 150 kişilik bisiklet grubu Osmangazi..
    11. Anadolu'dan TOKİ'ye yoğun talep
    12. Karaman'da bıçaklanan çocuk, bahçe..
    13. Trabzonspor'a kendi evi yaramıyor!
    14. 13 yaşındaki çocuğun sabıkası şoke etti!
    15. Karamollaoğlu ve Perinçek son imza..
    16. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde tarihi..
    17. Elazığ’da zehir tüccarları her yolu..
    18. Trabzonspor iki yıldızın bonservisini..
    19. Adım adım Premier Lig'e! Yıllık 2.5..
    20. Otomotiv ihracatı 27 aydır aralıksız..
    Kuveyt Türk
    'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı
    'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir