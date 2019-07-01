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Adil Gevrek: “Fabian’la anlaştık, Ayala ve Ahmet Oğuzla görüşüyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuştu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
Adil Gevrek: “Fabian’la anlaştık, Ayala ve Ahmet Oğuzla görüşüyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuştu. Kulüplerin ekonomisi için önemli adımlar atılacağını söyleyen Gevrek, Malatyaspor olarak da Fabian’la anlaştıklarını, Ayala ve Ahmet Oğuzla da görüştüklerini belirtti.


Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı ve Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuştu. TFF’nin düzenleme yaptığı lisanslama konusuyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Gevrek, “Fikret Başkan’ın da bahsettiği gibi, Kulüpler Birliği’nde bizim göreve gelmemizden bu yana bu çalışmalar yapılıyordu. Bana göre doğru bir çalışma. Bir taraftan da banka yapılandırma konusu var. Anadolu kulüplerinin de diğer kulüplerin de, transferlerde ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor. Anadolu kulüplerinin gelirlerinin yüzde 90’ı yayıncı kuruluştan geliyor. Bizim transfer konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Türk futbolunda şampiyonluk hedefi koyarken ya da sıralamada iyi bir hedef koyarken, ekonomi anlamında da iyi hedefler koymamız lazım. Biz Malatyaspor olarak bunu yapmaya gayret ediyoruz ama bütün kulüplerimizin bunu birlikte yapması gerekiyor. Bütün kulüplerin istişare yaparak karar alması gerekiyor. Bugün de böyle bir gündü. Lisanslama ve banka yapılandırma konusuyla ilgili genel konuları konuştuk. Bence bunların sık sık yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Adil Gevrek, toplantıda yabancı kuralıyla ilgili herhangi bir konuşma olmadığını, lisanslama ve yayıncı kuruluşla ilgili konuştuklarını söyledi. Toplantıda ayrıca 6222 sayılı yasayla ilgili de bilgilendirme yapıldı.



“Fabian ile anlaştık, bir de yerli kaleci alacağız”


Evkur Yeni Malatyaspor olarak sezonu 25 Haziran’da Malatya’da açtıklarını ve bugün Bolu’da toplandıklarını söyleyen Adil Gevrek, “Mevcut bir kadromuz var ve şu ana kadar 2 transfer yaptık. 4-5 transfer daha yapmamız gerekiyor. Ekonomi anlamında da kurallara uymamız gerekiyor. Bunun dışında bizim de kulüp olarak koyduğumuz belli kurallar var. Ekonomik anlamda sağlam adımlar atmamız gerekiyor. Lisanslama adına yapılan bazı kuralları biz zaten uyguluyorduk. Bunları gözeterek transferler yapacağız. Nokta transferler yapmalıyız. Görüştüğümüz isimler var. Belki zamanımız kısıtlı ama yapacağımız transferlerin Malatya’ya katkı sağlayacağı, ekonomi anlamında da dikkat edeceğimiz transfer olmasına bakacağız. Kalecimizi Fabian ile anlaşmaya vardık. Yerli kaleci konusunda da görüşmelerimiz var. Bahsettiğimiz transferlerden birisi de bu” açıklamasını yaptı.



“Ahmet Oğuz ve Ayala gündemimizde”


Arjantinli oyuncu Ayala’yla bir görüşmelerinin olduğunu ve temasların sürdüğünü ifade eden Başkan Gevrek, “Bunun dışında birkaç isim daha var. Ahmet Oğuz da bu isimlerden birisi. Ancak önceliğimiz bir stoper ve orta saha. Bizim için belli noktalar çok önemli. Bu transferleri yapmamız gerekiyor. Görüştüğümüz yerli oyuncular da var. Hem hocamızla, hem transfer komitemizle yaptığımız istişareler sonucu belirlediğimiz isimler var. Ama dediğim gibi ekonomik anlamda uygun ve takıma katkı sağlayacak isimler almamız gerekiyor” dedi. Son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Sportif Direktör Ali Ravcı’ya teklifler gelmesiyle ilgili konuşan Gevrek, “Ali Ravcı bizim için önemli bir değer. Takımın en zor zamanında göreve geldi ve başarılı oldu. Bu durum da yurt dışında takip edilmiş. Bir Yunan takımından teklif geldi. Bunun değerlendirmesini kendisine bıraktık ve şu anda kalma kararı verdi. Bizim için de gurur verici bir durum. 5 yıldır bizimle çalışıyor. Hem bizim hem de onun adına güzel bir durum” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
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