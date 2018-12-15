Adil Gevrek, 21 öğrencinin hayalini gerçekleştirecek





MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımlarının maçını izlemek isteyen 21 öğrencinin hayalini gerçekleştirecek.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Darende Irmaklı Ortaokulunda öğretmenlik yapan Selim Yavuz, öğrencilerinin Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor'un maçını izleyebilmesi için kulübün medya direktörü Ali Karadeniz ile sosyal medyadan iletişime geçti.

Yılmaz, sosyal medyadan gönderdiği mesajda öğrencilerinin Malatya'nın herhangi bir maçında tribünlerde misafir edilmesini talep etti.

İsteğe duyarsız kalmayan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Yılmaz öğretmen ve öğrencilerinin hayalini gerçekleştirmek için onlara Passolig kartı çıkartılmasını sağladı.

Öğrencilerin, yarın yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor karşılaşmasında tribünde yer alacağı öğrenildi.