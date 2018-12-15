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Adil Gevrek, 21 öğrencinin hayalini gerçekleştirecek

- Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, sosyal medyadan kendilerine ulaşan bir öğretmenin isteğini kırmayarak 21 öğrenciyi yarınki Antalyaspor maçında ağırlayacak

15 Aralık 2018 Cumartesi 22:24
Adil Gevrek, 21 öğrencinin hayalini gerçekleştirecek


MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımlarının maçını izlemek isteyen 21 öğrencinin hayalini gerçekleştirecek.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Darende Irmaklı Ortaokulunda öğretmenlik yapan Selim Yavuz, öğrencilerinin Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor'un maçını izleyebilmesi için kulübün medya direktörü Ali Karadeniz ile sosyal medyadan iletişime geçti.

Yılmaz, sosyal medyadan gönderdiği mesajda öğrencilerinin Malatya'nın herhangi bir maçında tribünlerde misafir edilmesini talep etti.

İsteğe duyarsız kalmayan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Yılmaz öğretmen ve öğrencilerinin hayalini gerçekleştirmek için onlara Passolig kartı çıkartılmasını sağladı.

Öğrencilerin, yarın yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor karşılaşmasında tribünde yer alacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 22:24
  1. Adil Gevrek
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Malatya

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