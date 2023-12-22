Adı Bir Şehir, Hedefi Dünya: Derece üstüne derece kırıyor… En İyi Gelişim Gösteren 3 üniversiteden biri oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’deki 208 üniversiteyi “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın”, “Uluslararasılaşma”, “Sürdürülebilirlik” ile “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” kategorilerinde değerlendirerek, yükseköğretime yaptıkları katkı ve sağladıkları gelişmeye göre “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023”’ü hazırladı.

Uşak Üniversitesi, YÖK tarafından 74 farklı gösterge dikkate alınarak hazırlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023”te öne çıkan üniversitelerden oldu. Uşak Üniversitesi, ‘Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde yer alan ‘Üniversiteye Kazandırılan Bağış Miktarı’ listesinde Üniversiteye kazandırılan bağış miktarlarına göre En İyi Gelişim Gösteren 3 üniversiteden biri olurken ‘Uluslararasılaşma‘ kategorisinde yer alan ‘Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğretim Elemanı Sayısına Göre Üniversitelerin Dağılımı’ listesinde de 4. sırada yer aldı.



YÖK; 74 farklı göstergeyi esas aldı



YÖKSİS İzleme Kriteri Modülü üzerinden alınan verilere göre yapılan değerlendirme için, bu yıl yeni eklenen veya çıkarılanlarla birlikte 74 farklı gösterge esas alınırken, özellikle eğitim-öğretim kategorisinde üniversitelerde dikkate değer artışlar tespit edildi.

-Özvar: “Amaç belirlenen kriterlere göre, her bir üniversitenin kendi misyon ve vizyonu doğrultusunda gelişimini izlemek ve değerlendirmektir.”-

“Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023”ün “Sunuş” yazısında Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar şunları kaydetti: “Bu çalışma, ülkemizin özgün durumlarını gözeterek belirlenen standartlara göre üniversitelerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaktadır. Birincil amaç belirlenen kriterlere göre, her bir üniversitenin kendi misyon ve vizyonu doğrultusunda gelişimini izlemek ve değerlendirmektir. Temel hedefimiz hiyerarşik bir değerlendirme yapmak yerine üniversitelerin gelişmeye açık yönlerini belirlemek ve desteklemektir. Yükseköğretim kurumlarımızın, belirlenen göstergelere dayalı olarak izleme ve değerlendirme birimleri aracılığıyla itinalı çalışmalar yürüttüklerini gözlemliyoruz. Bu çabaların, kurumların veriye dayalı karar verme süreçlerine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz ve bu sürecin üniversiteler tarafından dikkatle takip edilmesinden memnuniyet duyuyoruz.”



Uşak Üniversitesi iki kategoride ilk 5’te

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Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, YÖK tarafından hazırlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023”te Uşak Üniversitesinin iki kategoride ilk 5’te yer almasının gurur verici olduğunu belirtti. Rektör Savaş, “Adı Bir Şehir, Hedefi Dünya’ sloganıyla çıktığımız bu yolda üniversitemiz En İyi Gelişim Gösteren 3 üniversiteden biri olurken ‘Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğretim Elemanı Sayısına Göre Üniversitelerin Dağılımı’ listesinde de ilk 4’te yer aldı. Her zaman bilimde, sanatta, eğitimde, teknolojide ülkemizin adını duyurmak için çalışıyoruz. Hem öğrencilerimize iyi eğitimler vermek hem de ülkemizin adını uluslararası alanda duyurmak için yaptığımız çalışmaların bu şekilde değerlendirilmesi mutluluk verici. Ülkemizin bilim insanlarının kendi alanlarında dünyada yapılan çalışmaları yakından takip etmeleri ve katkı vermeleri için 2018 yılından bu yana her yıl uluslararası üniversite ağımızı geliştiriyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarıyla birlikte projeler geliştirip önemli başarılara imza atıyoruz. Ülkemizin kalkınması, bilimde, teknolojide, sanayide, sanatta ilerlemesi için Uşak Üniversitesi olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Ekrem Savaş, YÖK’ün yayınlamış olduğu ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023’ün yükseköğretim kurumlarına rehber olduğunu ve üniversitelerin yaptıkları çalışmaları bulunduğu noktadan daha ileriye götürecek bir yayın olduğunu vurgulayarak başta YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere, YÖK Üyeleri ve raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.