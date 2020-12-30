Aden Valisi Lemles: "Havalimanındaki patlamalarda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü"

ADEN (AA) - Yemen'in Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles, yeni hükümetinin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanı'nın terminalinde meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Lemles, yaptığı açıklamada ilk yardım çalışmalarının ve yaralıların tahliyesinin devam ettiğini belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Lemles, bu tür olayların kendilerini korkutmayacağını ve Husi milislere karşı verilen savaşın devam ettiğini, bundan geri adım atılmayacağını vurguladı.

- Aden Havalimanı'ndaki patlama

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin bugün ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi.



Yeni hükümetin Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husi milislerin Aden Havaalimanı'na gerçekleştirdiği korkak terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten vazgeçirmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

Husiler ise yaptığı açıklamada, olayla ilgileri olmadığını iddia etti.