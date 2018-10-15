Adem Ljajic'ten Beşiktaş'a müjde!
Beşiktaş, sakatlığını atlatan Adem Ljajic’in yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı.15 Ekim 2018 Pazartesi 21:58
Beşiktaş, bir günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, sakat oyuncular Adem Ljajic, Adriano Correia ile milli oyunculardan yoksun çalıştı.
Beşiktaş, sakatlığını atlatan Adem Ljajic’in yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı.
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