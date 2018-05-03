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Adebayor'dan Beşiktaş'a Fenerbahçe göndermesi

İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu' zirvesinde konuşan Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, ertelenen Fenerbahçe-Beşiktaş maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş'a Fenerbahçeli futbolcu Skrtel üstünden göndermede bulundu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:54
Adebayor'dan Beşiktaş'a Fenerbahçe göndermesi

Konuşmasına Süper Lig'in bilinirliğinden başlayan Togolu yıldız, "Süper Lig'in bu kadar güzel ve cazip olduğunu bilmiyorduk. Geliştirilebilecek çok şey var aslında. Bunları oturup konuşmamız gerek. Ülke halinde oturup neyi daha iyi yapacağımızı konuşabiliriz. Sadece hakem hatasından bile şampiyonluk değişebiliyor" dedi.

"KAFANIZ PATLASA BİLE OYUNU BİTİRMELİSİNİZ"

Türkiye'de oynayan yıldız futbolcular sorulduğunda Fenerbahçe'li Slovak defans oyuncusu Skrtel'den bahseden Adebayor, "Skrtel'i çok takdir ediyorum, çok iyi bir oyuncu. Kasımpaşa maçında da gördük, kafası yarıldı ve oyunu bitirdi. Tüm futbolcuların mantığı bu olmalı bence kafası patlasa bile oyunu bitirmeli." ifadelerini kullandı.

''CENGİZ'E ÇOK ÇALIŞMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM''

Eski takım arkadaşı Cengiz Ünder için ise, "Cengiz Ünder ile 6 ay ile oynadım. Cengiz'e her gün çok çalışması gerektiğini söyledim. Kendi gözünden değil başkasının gözünden de bakmasını istedim, o da öyle yapıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 15:54
  1. başakşehirspor
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. Süper Lig
  5. Emmanuel Adebayor

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