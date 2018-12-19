THY- Euroleague
0553 313 94 23

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da transfer

- Sakarya temsilcisi, 24 yaşındaki ABD'li pivot Skylar Spencer'ı kadrosuna kattı

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:56
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da transfer


SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, ABD'li oyuncu Skylar Spencer'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Spencer'ın, pivot pozisyonunda görev yaptığı kaydedildi.

Spencer'ın geçen sezon NBA Gelişim Ligi'nde San Diego State formasıyla 14,9 dakika, 4,7 sayı, 4,3 ribaunt, 0,5 asist, 0,5 top çalma, 0,6 blok ortalamaları ile oynadığının aktarıldığı açıklamada, "Bu sezona Steaua CSM EximBank Bükreş takımıyla başlayan Spencer, Romanya Ligi'nde 9 maçta 28 dakika, 11,6 sayı, 7 ribaunt ortalaması ve aynı takımla FIBA Avrupa Kupası'nda 6 maçta 34 dakika, 16 sayı, 10 ribaunt ve 1 asist ortalamalarını tutturdu." ifadeleri kullanıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:56
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  2. Basketbol
  3. Skylar Spencer
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  5. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilis'te sağanak taşkına neden oldu
    1. Kilis'te sağanak taşkına neden oldu
    2. Trump'ın açıklaması sonrası dolar..
    3. Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü..
    4. Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması
    5. Kardemir Karabükspor'da 5 yönetici..
    6. İzmir'de Suriyeli kadınlardan fotoğraf..
    7. Erzincan'daki "terör örgütü" davasında..
    8. Balık yiyemiyorsan semiz otu ye!
    9. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de!
    10. Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks..
    11. Atiker Konyaspor'da Akhisarspor maçı..
    12. Mahalle sakinleri mezarlıkta toplanıp..
    13. Hz. Mevlana Calaleddin Rumi hayatı..
    14. Bebeğinizi ishalden korumanın yolları
    15. İstanbul merkezli 5 ildeki "usulsüz..
    16. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    17. Beyaz Saray: "DEAŞ’la mücadelenin yeni..
    18. Gaziantep'te sağanak
    19. Resmen duyuruldu! ABD Suriye'deki..
    20. Hakkari'deki darbe girişimi davası
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti