Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da transfer





SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, ABD'li oyuncu Skylar Spencer'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Spencer'ın, pivot pozisyonunda görev yaptığı kaydedildi.

Spencer'ın geçen sezon NBA Gelişim Ligi'nde San Diego State formasıyla 14,9 dakika, 4,7 sayı, 4,3 ribaunt, 0,5 asist, 0,5 top çalma, 0,6 blok ortalamaları ile oynadığının aktarıldığı açıklamada, "Bu sezona Steaua CSM EximBank Bükreş takımıyla başlayan Spencer, Romanya Ligi'nde 9 maçta 28 dakika, 11,6 sayı, 7 ribaunt ortalaması ve aynı takımla FIBA Avrupa Kupası'nda 6 maçta 34 dakika, 16 sayı, 10 ribaunt ve 1 asist ortalamalarını tutturdu." ifadeleri kullanıldı.