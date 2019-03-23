Adanaspor, Karabükspor hazırlıklarını sürdürdü Spor Toto 1.

Spor Toto 1.Lig takımlarından Adanaspor, deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri’nde Teknik Direktör Eyüp Arın nezaretinde gerçekleşen antrenman saat 09.00’da başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 20’şer dakikalık 2 set koşu idmanı yaptı. Antrenman dar alanda yapılan oyunlarla son buldu.

Turuncu-beyazlılar, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.