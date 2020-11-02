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Aktüel Adana'daki silahlı saldırıda ölen kişinin cenazesi ailesine teslim edildi
Aktüel

Adana'daki silahlı saldırıda ölen kişinin cenazesi ailesine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:30:57 -
Adana'daki silahlı saldırıda ölen kişinin cenazesi ailesine teslim edildi

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde dün otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin cenazesi ailesine teslim edildi.

Civantayak Mahallesi’nde otomobiline bindiği sırada maskeli saldırganın silahla ateş açması sonucu yaşamını yitiren Kadir Gerekli'nin (38) naaşı, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gerekli'nin cenazesi, otopsi işleminin ardından Ceyhan'da toprağa verilmek üzere yakınlarınca morgdan alındı.

Maktulün ikiz kardeşi Murat Gerekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin daha önce evlenip eşinden ayrıldığını ve üç çocuk babası olduğunu belirterek, "Kardeşim, Z.A. ile hayatını birleştirmeyi planlıyordu. Bunun için Z.A'nın ailesiyle evlerinde görüşmeye gitmişti. Daha sonra kız isteme merasimi için anne ve babamı evlerinden almaya giderken kapıdan çıkıp aracına bindiği sırada pusuya yatan kişinin silahlı saldırısına uğruyor." şeklinde konuştu.

Murat Gerekli, acılarının büyük olduğunu dile getirerek, "Kardeşime karşı son görevimizi yapacağız, gerisi güvenlik güçlerine ve devletimize kalmış" ifadesini kullandı.

Kadir Gerekli, dün akşam evlenmeye hazırlandığı Z.A'nın Civantayak Mahallesi’ndeki ailesinin evine gitmiş, çıkışta maskeli kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Ağır yaralanan Gerekli, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kadir Gerekli'nin, 20 Ağustos 2015'te Siirt’te teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenilmişti.

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