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Aktüel Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı
Aktüel

Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:44:23 -
Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Feke ilçesi Bahçecik Mahallesi ile İmamoğlu ilçesi Çörten ve Otluk mahallelerinde 5 Ekim'de çıkan yangınlarla ilgili dün jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.C, E.K, O.G. ve H.Y, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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