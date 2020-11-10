Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanıklardan biri 6 yıl 3 ay, diğeri ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ş.G. ve K.K. ile avukatları katıldı.

Sanık K.K. savunmasında, etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu söyledi. "Mahkeme aşamalarındaki ifade ve teşhislerim geçerlidir. Tüm bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım." diyen K.K, beraatini talep etti.

Diğer sanık Ş.G. de terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü. FETÖ/PDY ile bir bağlantısı olmadığını savunan Ş.G, "ByLock programını kullanmadım. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, Ş.G'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Heyet, önce 7 yıl 6 ay hapse çarptırdığı K.K'nin cezasını ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi. Sanıkların mevcut halinin devamı da kararlaştırıldı.