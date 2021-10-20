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Aktüel Adana'da taciz iddiası! Vatandaşlar darp etmek istedi
Aktüel

Adana'da taciz iddiası! Vatandaşlar darp etmek istedi

Adana'da, oyun parkındaki çocukları taciz ettiği öne sürülen şüpheli vatandaşlarca darp edilmek istendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 21:05:00 -
Adana'da taciz iddiası! Vatandaşlar darp etmek istedi

Adana'da, oyun parkındaki çocukları taciz ettiği öne sürülen şüpheli vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki parkta oynayan çocukları taciz ettiği öne sürülen İ.C'ye vatandaşlar tepki gösterdi.

Parkta toplanan kalabalık tarafından darbedilmek istenen şüpheli, olay yerine gelen polislerce öfkeli grubun elinden alındı.

Polis otosuna bindirilirken saldırının devam etmesi üzerine öfkeli kalabalık, havaya uyarı ateşi açılarak dağıtıldı.

Vatandaşların şikayetçi olduğu şüpheli emniyete götürüldü.

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