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Aktüel Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 23:49:47 -
Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması için denetleme yapan polislerin "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Mersin turnikelerinde trafik ekipleri, Ahmet Yenen yönetimindeki 42 ADY 372 plakalı otomobil sürücüsüne ''Dur'' ihtarında bulundu. Sürücü Yenen, polisin ihtarına rağmen kaçtı.

Trafik ekipleri, Yenen'i yaklaşık 10 kilometre sonra önünü keserek durdurdu.

1,05 promil alkollü çıkan sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için para cezası ve alkollü araç kullandığı için trafik cezası kesildi. Ehliyetine el konulan ve hakkında işlem yapılan sürücünün arabası da bağlandı.

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