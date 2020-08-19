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Aktüel Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Aktüel

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:40:54 -
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sarısakal Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu sırada İbrahim Siner'e (46), henüz kimliği belirlenemeyen kişi av tüfeğiyle ateş edip kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Siner, ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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