  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı
Aktüel

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 01:57:17 -
Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat B, idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan ve çevredekilerden yardım isteyen Murat B, vatandaşlar tarafından su dolu kanaldan çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Murat B, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri kaza nedeniyle hasar gören korkulukların yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce
Gündem

İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce

TSK içerisinden devlet sırlarını sızdırdığı ve MİT'i ifşa etme suçlamasıyla yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a İlker Baş..
Joe Biden'ın seçilmesi İran'a yaradı: Dolarda sert düşüş
Dünya

Joe Biden'ın seçilmesi İran'a yaradı: Dolarda sert düşüş

İran'da yaptırımların sebep olduğu ekonomik baskılar nedeni ile serbest piyasada rekor seviyeye ulaşan dolar 3 Kasım'da ABD'de yapılan başka..
Komşu karıştı! Binlerce kişi harekete geçti
Siyaset

Komşu karıştı! Binlerce kişi harekete geçti

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyerek erken seçim talep eden binlerce kişi protesto gösterisine ba..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay