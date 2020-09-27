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Aktüel Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Aktüel

Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 03:57:05 -
Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 01 DH 411 plakalı otomobil ile F.B'nin kullandığı 07 ANF 488 plakalı midibüs, merkez Yüreğir ilçesi İsmet Atlı Bulvarı'nda çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan, isimleri öğrenilemeyen biri kadın iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri, sürücüler ve araçlarda bulunan yaralıları Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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