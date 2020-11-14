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Aktüel Adana'da kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi kurtarıldı
Aktüel

Adana'da kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 13:31:20 -
Adana'da kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, balık avlamak için açıldıkları denizde kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi, bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Kaptan Hakkı G. ve 5 kişi, balık avlamak için tekneyle Yumurtalık'ta denize açıldı.

Denizde kayalıklara çarptıktan sonra su alan tekne, batmaya başladı.

Durumu fark eden bölgedeki diğer balıkçılar, tekneleriyle ulaştıkları 6 kişiyi kurtarıp kıyıya çıkardı.

Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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