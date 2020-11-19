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Aktüel Adana'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
Aktüel

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 09:54:15 -
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kavanozlara konulmuş 1028 kilogram cinsel içerikli ürün ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir kargo firmasına gönderim için bırakılan kutularda arama yaptı.

Kutularda, 1754 kavanoza konulmuş 1028 kilogram kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Polis, kargo firmasına kutuları bıraktığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

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