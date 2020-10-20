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Aktüel Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 1400 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 1400 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:49:54 -
Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 1400 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 1400 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1400 litre sahte içki ele geçirdi.

Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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