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Adana’da futsal müsabakaları tamamlandı

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Okullararası Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar Futsal İl Birinciliği” tamamlandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:43
Adana’da futsal müsabakaları tamamlandı

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Okullararası Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar Futsal İl Birinciliği” tamamlandı.


Nihat Geven Spor Salonu’nda gerçekleştirilen “Okullararası Genç Erkekler ve Genç Kızlar Futsal Müsabakaları”na 94 okuldan toplam 1128 sporcu katıldı. Turnuvanın başından itibaren üstün performans gösteren Şehit Sercan Yılmaz Ortaokulu Erkeklerde birinci olurken, Kızlarda aynı başarıyı 2 Haziran Ortaokulu elde etti.


Çekişmeli geçen müsabakalar sonundan dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını, Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, okul yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenleri verdi.


Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren okulların isimleri şu şekilde:


Erkekler: 1. Şehit Sercan Yılmaz Ortaokulu, 2. Uluğ Bey Ortaokulu, 3. Mehmet Adil İkiz Ortaokulu, 4. DSİ Baraj Ortaokulu


Kızlar: 1. 2 Haziran Ortaokulu, 2. Yıldırım Beyazıt Ortaokulu, 3. Etekli Erkeğin Şehit Fatih Yılmaz Ortaokulu, 4. Meryem-Abdurrahim Gizer Ortaokulu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:43
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