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Aktüel Adana'da fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Aktüel

Adana'da fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:47:01 -
Adana'da fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

ADANA (AA) - Adana'da, fide üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Buruk Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fide üretim tesisinden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, plastik fide kasalarının da tutuşmasıyla büyüyen yangına müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemi sürüyor.

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