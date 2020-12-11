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Aktüel Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:48:25 -
Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan aktif görevdeki 7 astsubaydan 5'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli 7 astsubayı 8 Aralık'ta şafak vakti adreslerine düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyete getirilen zanlıların, FETÖ’nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla görüştükleri öne sürüldü.

Suçlamaları kabul etmeyen Alim Ç, Onur Ö, Savaş A, Servet T, Özkan Ö, Rıdvan Z. ve Murat S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Alim Ç, Savaş A, Servet T, Özkan Ö. ve Murat S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Onur Ö. ve Rıdvan Z. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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