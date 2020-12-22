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Aktüel Adana'da FETÖ şüphelisi 10 eski öğretmene 15'er yıla kadar hapis istemi
Aktüel

Adana'da FETÖ şüphelisi 10 eski öğretmene 15'er yıla kadar hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:31:43 -
Adana'da FETÖ şüphelisi 10 eski öğretmene 15'er yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen ve idareci olarak çalışan tutuksuz 10 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi oldukları iddia edilen eski öğretmenler T.B, A.T, A.S, S.K, H.S, Ö.C, M.Y, N.Ö, A.Ş. ve A.D. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, zanlıların FETÖ'nün eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptıkları, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asyada katılım hesabı açtırdıkları ve örgüt üyeleriyle HTS irtibat kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin, KHK ile kapatılan bir sendikaya üye oldukları ve örgütün amaçları ile yöntemlerini bilerek hiyerarşik yapıda yer aldıkları bildirilen iddianamede, eski öğretmenlerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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