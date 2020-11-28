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Aktüel Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Aktüel

Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-28 21:08:04 -
Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı evde banyodaki çamaşır makinesinin arızalanmasıyla yangın çıktı.

Çevredekilerin evden yayılan dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.

Yangın esnasında evde bulunan 4 çocuk çevredekiler tarafından dışarı çıkarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri yangından yara almadan kurtulan 4 çocuğa kek ve süt ikram etti.

Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.



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