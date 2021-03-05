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Gündem Adana'da dün kaybolan gencin cesedi sulama kanalında bulundu
Gündem

Adana'da dün kaybolan gencin cesedi sulama kanalında bulundu

Adana'da kayıp başvurusunda bulunulan gencin cesedi arama çalışmaları sonrası sulama kanalında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 16:40:00 -
Adana'da dün kaybolan gencin cesedi sulama kanalında bulundu

Merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki evinden dün sabah çıkan Burak Tüylüce'den (22) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, Yalmanlı Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında Tüylüce'nin cansız bedenine ulaştı. Tüylüce'nin yakınları, haber üzerine gittikleri olay yerinde gözyaşı döktü.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tüylüce'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gencin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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