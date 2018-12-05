Adana'da dolmuşta korkunç ölüm! Bir anda kapı açıldı...

Adana'da, Servet Altundağ'ın, seyir halindeyken kapısı açık olduğu ileri sürülen dolmuştan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanan şoför, "Kesinlikle durduktan sonra dolmuşun kapısını açtım. Hareket halindeyken kapılar kapalıydı." beyanında bulundu.

23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık T.A. ile ölen kadının eşi Mehmet Altundağ ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık T.A, dava konusu ölümlü olayda kusurunun olmadığını ileri sürerek, "Bayan inmek istedi. Yavaşlayıp, durdum. O esnada bayan dolmuştan atlamış. Ben nasıl düştüğünü tam olarak görmedim. Kesinlikle durduktan sonra dolmuşun kapısını açtım. Hareket halindeyken kapılar kapalıydı." iddiasında bulundu.

Mehmet Altundağ ise eşinin tahlil yaptırmak için hastaneye gittiği sırada olayın yaşandığını belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Görgü tanığı A.Ö. de sanık şoförün aracı durdurmadan kapıyı açtığını belirterek, "Ancak hızı çok azdı. Bayan panik içindeydi, kapıya doğru yöneldi. Muhtemelen dolmuş çok yavaşladığı için 'inerim, bir şey olmaz' diye düşünmüş olabilir. Yoksa şoför duracaktı. Bayan beklemedi, açık kapıdan kendisini boşluğa bıraktı, kafasının üzerine düştü." diye konuştu.

Hakim, dava dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Çukurova Üniversitesi Kampüsünde, 6 Haziran'da hareket halindeki, kapısı açık dolmuştan inmek isteyen 3 çocuk annesi Servet Altundağ (31), düşerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 13 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Olayın ardından tutuklanan ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hakkında dava açılan dolmuş şoförü T.A, dava aşamasında, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.