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Gündem Adana'da deprem! Madende göçük meydana geldi
Gündem

Adana'da deprem! Madende göçük meydana geldi

Adana'da artçı sarsıntıda madende göçük meydana geldi. 22 yaşındaki maden işçisi göçük altında kalarak ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 11:46:00 -
Adana'da deprem! Madende göçük meydana geldi

Adana’nın Feke ilçesinde bulunan çinko madeninde, Saimbeyli’de gerçekleşen 3.5 şiddetinde meydana gelen deprem nedeniyle madende göçük yaşandı. Arif Karayavuz göçük altında kalarak yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karayavuz, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada kalp masajı ile hayata yeniden döndürülen madenci Karayavuz, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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