Adana'da bir binanın damında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 21.00 sularında Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binanın damında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damda istiflenen çok sayıda torpil barutunun boşaltıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama yaşandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada yaralanan İbrahim M. ve Şefik Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Şefik Ü., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Adana Valiliği, patlamanın ardından bölgede gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, torpillerin patlama nedeninin henüz belirlenemediği, ilgili birimlerin olay yerindeki inceleme ve araştırmalarının titizlikle devam ettiği ifade edildi.