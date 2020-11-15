  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da 4 firari hükümlü yakalandı
Aktüel

Adana'da 4 firari hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:27:23 -
Adana'da 4 firari hükümlü yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

"Hırsızlık"tan 38 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Hasan G. ile aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Musa İ, "çocuğu veya bedenen veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan aranan Şeyhmus B. ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan Harun K, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük gün yarın! KKTC'de halk heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Gündem

Büyük gün yarın! KKTC'de halk heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekliyor

KKTC, yarın adaya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor. Açılışı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan KKTC Acil D..
Ivanka Trump, okulu karıştırdı! Veliler çıldırdı
Dünya

Ivanka Trump, okulu karıştırdı! Veliler çıldırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve kızı olan Ivanka Trump'ın maske takmaması çocuklarının düzenine mal oldu. Velilerin tepkisi nedeniy..
Görüntüler kamuoyunda infiale neden oldu! Devlet harekete geçti
Gündem

Görüntüler kamuoyunda infiale neden oldu! Devlet harekete geçti

Kağıthane'de 11 yıl önce beyin ameliyatı geçiren 15 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan iş yeri sahibi, polis tarafından gözaltına alındı. ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay