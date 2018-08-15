Adana Demirspor'dan dolar kampanyası

Adana Demirspor, 2018-2019 sezonu kombine bilet satışları için “Adana Demirspor , vatanının ve milletinin yanındadır" adında kampanya başlattı. Kampanya dahilinde dolar bozdurup kombine kart almak isteyen taraftarlar, bozdurdukları miktara göre indirim kazanacak.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, devam eden 2018-2019 sezonu kombine bilet satışları için “ Adana Demirspor,vatanının ve milletinin yanındadır' adında yeni bir kampanya oluşturdu. Bu kampanya doğrultusunda ;

Kuzey Kale Arkası tribününden kombine almak isteyen taraftarlarımız 100 dolar bozdurduğu takdirde %25, 200 dolar bozdurduğu takdirde ise %50 indirim sahibi olacaktır.

Maraton tribününden kombine almak isteyen taraftarlarımız 200 dolar bozdurduğu takdirde %25, 400 dolar bozdurduğu takdirde ise %50 indirim sahibi olacaktır.

Kapalı tribünlerden kombine almak isteyen taraftarlarımız 250 dolar bozdurduğu takdirde %25, 500 dolar bozdurduğu takdirde ise %50 indirim sahibi olacaktır.

Dolar bozduran taraftarlarımız kendi adlarına ait dekont ile birlikte Passolig gişesine ibra etmeleri gerekmektedir."