Adana Demirspor'dan dolar kampanyası
1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dolar bozduran taraftarlara indirimli kombine satışı yapılacağını açıkladı.15 Ağustos 2018 Çarşamba 23:23
Adana Demirspor, 2018-2019 sezonu kombine bilet satışları için “Adana Demirspor , vatanının ve milletinin yanındadır" adında kampanya başlattı. Kampanya dahilinde dolar bozdurup kombine kart almak isteyen taraftarlar, bozdurdukları miktara göre indirim kazanacak.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, devam eden 2018-2019 sezonu kombine bilet satışları için “ Adana Demirspor,vatanının ve milletinin yanındadır' adında yeni bir kampanya oluşturdu. Bu kampanya doğrultusunda ;
Kuzey Kale Arkası tribününden kombine almak isteyen taraftarlarımız 100 dolar bozdurduğu takdirde %25, 200 dolar bozdurduğu takdirde ise %50 indirim sahibi olacaktır.
Maraton tribününden kombine almak isteyen taraftarlarımız 200 dolar bozdurduğu takdirde %25, 400 dolar bozdurduğu takdirde ise %50 indirim sahibi olacaktır.
Kapalı tribünlerden kombine almak isteyen taraftarlarımız 250 dolar bozdurduğu takdirde %25, 500 dolar bozdurduğu takdirde ise %50 indirim sahibi olacaktır.
Dolar bozduran taraftarlarımız kendi adlarına ait dekont ile birlikte Passolig gişesine ibra etmeleri gerekmektedir."
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