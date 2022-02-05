A'dan Z'ye kapı temizliği: Ahşap kapılar, beyaz kapılar ve evdeki tüm kapılar nasıl temizlenir?

Temizlik sağlıklı yaşamın temel kaynağıdır ve bu yüzden çok önemlidir. Doğal temizlik en iyi temizleme yöntemidir. Sürekli temas ettiğimiz kapılar ve kapı kolları temizliği sağlığımız açısından çok önemlidir.

Temizlik için öncelikle temizlik için kuru sünger, sabunlu sünger, cam bezi, nemli bez ya da kapı temizliği için özel üretilmiş bezleri kullanabilirsiniz.

Ahşap kapılar nasıl temizlenir?

Ahşap kapılar, kapı çeşitleri arasında en fazla toz tutan ve kirlenen kapı çeşidi.

Ahşap kapıların günlük temizliğinde sadece nemli bir bez ile kapının yüzeyinde biriken tozları silebilirsiniz.

Detaylı bir temizlik esnasında ya da kapının üzerinde leke oluştuğunda ise yapacağınız ilk adım, kapıyı yine nemli bir bez aracılığıyla silmek olmalı.

Kapının tozunu aldıktan sonra içine beyaz sabun rendelenmiş bir kap su hazırlayın. Kapıyı sabunlu su ile silin.

Eğer kapının yüzeyinde zorlu lekeler varsa, suyun içine bulaşık deterjanı ekleyebilir ve lekeleri nazikçe ovalayarak silebilirsiniz.

Temizlik işlemi bittikten sonra kapıyı önce duru su ile silin, ardından kuru bez bile kurulamayı unutmayın!

Beyaz kapılar nasıl temizlenir?

Beyaz kapıların üzerinde oluşan lekeleri temizlemek ya da leke oluşumunu önlemek için arap sabunundan yardım alabilirsiniz.

Bir kova suyun içine 2 ölçek arap sabunu ekleyip karıştırın ve kapınızı silin.

Zorlu lekeleri gidermek için karışımın içine bulaşık deterjanı da ekleyebilirsiniz.

Temizlik işlemi bittikten sonra kapıyı duru su ile silin ve ardından kurulayın.

ÇELİK KAPILAR NASIL TEMİZLENİR?

Çelik kapılar da ahşap kapılar gibi üzerinde kolayca toz biriken ve bu tozları gösteren kapılar olarak bilinir.

Çelik kapılarınızı yüzey temizleyici eklenmiş su ve yumuşak bir sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz.

Kapının yüzeyini çizmemek için nazik davranmalı, sert dokulu bezler ya da çamaşır suyu gibi sert kimyasallar kullanmamalısınız