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Aktüel Adalet teşkilatı 111 bin fidanı toprakla buluşturacak
Aktüel

Adalet teşkilatı 111 bin fidanı toprakla buluşturacak

Adalet teşkilatınca yürütülen çevre dostu faaliyetler kapsamında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nden itibaren önümüzdeki bir yıl içinde ülke genelinde 111 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:46:00 -
Adalet teşkilatı 111 bin fidanı toprakla buluşturacak

Yeni Akit  ANKARA

Adalet Bakanlığının resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı çalışmaları kapsamında 96 bin, arabuluculuk müessesi ile 10 bin fidan dikilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ağaçlandırma seferberliğine dönüşen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı koordinasyonunda 2019 yılında 383 bin 210, geçen yıl ise pandemi şartlarına rağmen 85 binden fazla ağaç dikilmişti. Bu yıl ise 144 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü başlatılacak etkinlikler kapsamında önümüzdeki yıl Türkiye’nin farklı şehirlerinde bin 673 dönümlük alanda 2 bin 657 personel ve bin 202 yükümlü tarafından 96 bin 846 fidan toprakla buluşturulacak. Antalya, Aydın, Denizli, Muğla ve Mersin’de yaşanan yangınlar sonrası tahrip olan ormanlarda fidan dikimine uygun hale getirilen alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile Ankara’da gerçekleştirilecek ağaçlandırma etkinliği kapsamında Batıkent Çakırlar bölgesinde ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeli ve yükümlüler tarafından binlerce fidan dikilecek.

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