Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı iş başvurusu

Adalet Bakanlığı personel alım ilanı yayınladı. Adalet Bakanlığı 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı istihdam edecek. Söz konusu alımlara ilişkin detaylar, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alım sınav başvuru ücreti ne kadar? Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı alım detayları.

Adalet Bakanlığı’na yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 550 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacak. Bakanlık yazılı ve sözlü sınavla müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarında 550 kişi istihdam edecek. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına başvuracakların 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı sınavına başvurular 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Geç başvuru günü 2 Mart 2022 dir. Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır.

Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı sınav tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. İki aşamadan oluşan sınavın yazılı olan ilk etabı, ÖSYM tarafından 3 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak olan sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecek.

Adalet Bakanlığı personel alım sınav başvuru ücreti ne kadar?

Sınava girecek adaylar, 16-24 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 300,00 TL sınav ücreti yatıracak. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru kartalır şu şekilde: Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.