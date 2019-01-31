Adalet Bakanlığı icra müdür yardımcısı alacak

Adalet Bakanlığı, icra katipleri arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınav ile naklen 400 icra müdür yardımcısı alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 4 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak sınav, 110 dakika sürecek.

Başvuranların, icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için icra katibi kadrosunda, 4 Mayıs 2019 itibarıyla fiilen en az bir yıl çalışmış ve asaletinin tasdik edilmiş olması gerekiyor. Adaylarda, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü, adalet meslek eğitimi ön lisans programı veya en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış ya da bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranıyor.

Atamalar kura ile gerçekleşecek

Yapılan denetimler sonucunda, aday hakkında düzenlenen raporların olumlu olması da icra müdür yardımcılığı kriterleri arasında bulunuyor. Yazılı sınavı kazananlara Adalet Bakanlığınca sözlü sınav yapılacak.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları, nihai başarı listesindeki sıraya göre kura ile gerçekleştirilecek.