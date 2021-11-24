2022 yılına kısa bir zaman kaldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler ise güncel ilanları, yeni yılda ne kadarlık alım yapılacağını merak ediyor. 2021 yılında kamuya 100 binin üzerinde alım yapıldı. 2022 yılında ise Adalet Bakanlığı’nın 12 bin 400 kişi alacağı açıklandı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Adalet bakanlığı 12 bin 400 personel alımı hangi branşlarda?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Gül, 2022 yılında alım yapılacağını duyurdu. Bakan Gül, “2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz” dedi.

Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde başvuru tarihi, branşlar ve aranan şartların yer alacağı kılavuzun yayımlanması bekleniyor.