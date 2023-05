Adalet Bakanından Erzurum ve İmamoğlu açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği mitinge ilişkin bir açıklama yaparak, “Adli tahkikat başlatılmış, gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç hem başsavcılığmız hem adli kolluk tarafından takip ediliyor. Şu anda gözaltında olanlar var.” dedi.

Olayla ilgili gözaltılar var

Adalet Bakanı Bozdağ, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İmanoğlu’nun Erzurum mitinginde yaşanan olaylarla ilgili soruyu Bakan Bozdağ şöyle yanıtladı:

Öncelikle olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek istiyorum. Gönül arzu eder ki böyle bir hadise hiç olmamış olsun. Demokratik bir rekabetin bütün ve serbest bir biçimde devam etmesi bizim arzumuzdur. Ona gölge düşürecek hiçbir olayın vukugunu temenni etmeyiz. İkinci olarak yaralanan hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, acil şifalar diliyorum. Tabii olayla ilgili hemen akabinde adli tahkikat başlatılmış durumda. Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları da verilmiş durumda. Şu anda tabii kasetlerin ilgili şeylerin çözümü de yapılıyor, süreç hem Cumhuriyet Başsavcılığımız hem de adli kolluk tarafından takip ediliyor. Hukuk isteyecektir. Hukukun sonucunda da hukuk neyi emrediyorsa yargı elbette o çerçevede değerlendirip kararını verecektir. Şuan da gözaltında olanlar var ve daha da devam ediyor dediğimiz gibi. Bir defa bunun altını çizelim. Hukuk her yerde eğer kanunun suç olarak tanımladığı bir eylem varsa bu eylemde ilgili harekete geçer. Gereğini yapar. Erzurum'da da aynı şey olmuştur.

Yargı derhal harekete geçti

Yargı harekete geçmiştir şu anda usul çerçevesinde yasalarımıza uygun bir biçimde gereğini takdir etmek, yasaları uygulamak için çalışmalarını sürdürmektedir. İkincisi seçim zamanı miting alanları bellidir her zaman. Ve seçim yasakları başlayana kadar bu alanın yönetimi mülki amirdedir. Ama seçim yasakları başladıktan sonra bu alanlara ilişkin tasarruflar seçim kurulu başkanlığına geçer ve o çerçevede bu alanların yönetimi yapılır. Sayın İmamoğlu'nun buradaki miting veya konuşma yaptığı yerlerle ilgili izin talebi ve diğer hususlara baktığımızda bu çerçevede belirlenmiş hususun biraz farklı şey dışına çıktığı diyelim ki miting yaptığınız da şu alan, işte başka bir şey yaptığınızda şu alan, diyelim esnaf ziyareti esnaf ziyaret yapmak istediğimizde işte istediğiniz gibi yaparsınız. Ama şimdi esnaf ziyareti demiş. Mitinge dönüştüğünde Tabii orada bir takım zafiyetler oluşabilir. Çünkü miting olduğunda ona göre tedbir alınır. Esnaf ziyareti olduğun da ona göre tedbir alınır. Yaptığımız işe göre güvenlik güçleri de orada gerekli tedbirleri alırlar. Ve ona göre bir yaklaşım ortaya koyarlar.

Konuşma üslubunda bir sıkıntı var

Tabii bu olayların olması üzücü olduğu gibi Sayın İmamoğlu'nun valiyle konuşması da maalesef üzücü bir hadisedir. Yani bir valiyle konuşurken de herkesin bir dil kullanmasında fayda var. Daha önce baktığınızda Ordu Valisiyle konuşurken de benzer yaklaşımı gördüm. Hakaret eden bir yaklaşım içindeydi. YSK üyeleriyle konuşurken de aynı şekilde farklı hakaretamiz bir dil kullandı. Şimdi bir hakaret dili yok ama üslupta bir sıkıntı var. Yani bu vali diyelim ki ağır konuşuyorsun deyince bu verdiği cevap yani nasıl yorumlarsanız ona müsait bir cevap şeklinde duruyor.

Herkesi hukuka uygun davranmaya davet diyorum

Halbu ki bunu bir medeni insanlar gibi konuşabiliriz. Devletin valilerine üstten bakan veya onları aşağılayan, onlara karşı farklı bir yaklaşım içinde olmayı da doğru görmem, doğru değerlendirmem. Taş atma olayı nasıl yanlışsa İmamoğlu'nun bu tutumu da aynı derecede yanlıştır. İkisi de kınanmayı hak etmektedir. Yani hepimiz kendimize bakmamız lazım. Yani biz hukuk içinde, hukuka uygun biçimde seçim süreçlerini yöneteceğiz ve seçim süreçlerinde görev alacağız. Yani polisleri not ediyorum, veyahut da valiye karşı bir farklı üslup öbür taraftan farklı farklı değerlendirmeler daha şimdiden bunların yapılması Allah vermesin bunlara büyük imkan eline geçtiğinde neler yapacakları hakkında bir fikir veriyor insanlara. Onun içinde ben herkesi hukuka uygun hukuk içinde ve hukuka uygun biçimde bu süreçte davranmaya ve her alanda olduğu gibi burada da asgari genel ahlak kurallarına riayet etmeye davet ediyoruz. Onun dışında olan her şey hepimize zarar verir.