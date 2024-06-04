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Gündem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri geçersiz değil!
Gündem

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri geçersiz değil!

Yeniakit Publisher
2024-06-04 22:26:00 - 2024-06-04 22:32:13
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri geçersiz değil!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibariyle geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anayasadan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibariyle geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumların gerçek olmadığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 21 Ocak 2017 tarihli ve 6 bin 771 sayılı Kanunla Anayasada yapılan değişikliklere uyumun sağlanması amacıyla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7 bin 142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi verildiğini ifade etti. 7 bin 142 sayılı Yetki Kanununun çerçevesinin tamamen Anayasa değişikliğine uyum şeklinde çizildiğini söyleyen Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Söz konusu Yetki Kanununa dayanılarak hazırlanan 703 sayılı KHK, yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi, 703 sayılı KHK’nın iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağlamış, bazı hükümler hakkında iptal kararı vermiş, KHK'nın tümünün iptali istemini ise reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi, iptal kararı verdiği düzenlemeleri, şekli yönden değerlendirmiş, bu düzenlemelerin esasen kanunla yapılması gerektiği kanaatine ulaşmış ve gereğinin yapılması için de kanun koyucuya 12 aylık süre tanımıştır."

Tunç, anayasanın 104. maddesinde de üzere üst kademe kamu yöneticilerini atama görevi Cumhurbaşkanına ait olduğunu ve bunların atamalarına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlendiğini kaydetti.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlükte olduğunu vurgulayan Tunç, "Hal böyleyken çeşitli mecralarda iddia edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasadan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibariyle geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır" şeklinde konuştu.
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