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Gündem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cumhurbaşkanı kararname çıkarabilir
Gündem

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cumhurbaşkanı kararname çıkarabilir

Yeniakit Publisher
2024-06-07 14:07:00 -
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cumhurbaşkanı kararname çıkarabilir

AYM'nin iptal kararlarına ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Cumhurbaşkanı devletin ve yürütmenin başıdır. Atamalara ilişkin yetki tartışması söz konusu değildir' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Cumhurbaşkanı, devletin ve yürütmenin başıdır. Cumhurbaşkanı, yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarabilir."

"Tatvan'da ve bazı belediyelerde gördüğümüz, Sayın Cumhurbaşkanımızın resminin bir takım beyanlar kullanılarak indirilmesi birliğimize yönelik bir saldırıdır."

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