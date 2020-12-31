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Aktüel Adalet Bakanı Gül: "Kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür"
Aktüel

Adalet Bakanı Gül: "Kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:07:43 -
Adalet Bakanı Gül: "Kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür"

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır."

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