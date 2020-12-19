  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adalet Bakanı Gül: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır."
Aktüel

Adalet Bakanı Gül: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:10:48 -
Adalet Bakanı Gül: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ebubekir Sifil'in tepkisi Yılmaz Özdil'in zoruna gitti... Bir füze de Cübbeli Ahmet Hoca ve Hilal Kaplan'dan!
Gündem

Ebubekir Sifil'in tepkisi Yılmaz Özdil'in zoruna gitti... Bir füze de Cübbeli Ahmet Hoca ve Hilal Kaplan'dan!

'Bidon Kafa' lakaplı Yılmaz Özdil'in dua ve namaz ile alay etmesinin ardından Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'ndan gelen tepki zoruna gitti. Bu ..
Vasilievich Rogoza: Aşı başarılı olursa Türkiye'ye akın edecekler!
Ekonomi

Vasilievich Rogoza: Aşı başarılı olursa Türkiye'ye akın edecekler!

Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Vasilievich Rogoza, aşı çalışmalarının başarılı olması durumunda Rus turistlerin Türkiye'ye akın edeceği..
2021 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'den geçti
Gündem

2021 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'den geçti

Partililerin günler süren tartışmalarının ardından TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay