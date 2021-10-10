Ad soyadı nasıl değiştirilir nereden değiştirilir? e devletten ad ve soyadı değişikliği yapılır mı?
Ad soyadı değişikliği nereden yapılır? Ad ve soyadı nasıl değiştirilir? Ad ve soyadından memnun olmayan ya da ad ve soyadının yazımında hata olanlar nüfus müdürlüklerine giderek bu işlemi düzeltebiliyorlardı. Anca İçişleri Bakanlığı nüfus dairesine gitmeden ad ve soyadı değişikliğinin yapılabileceğinin müjdesini verdi. Peki ad ve soyadı nasıl değiştirilir? Ad ve soyadı nereden değiştirilir? e devletten ad ve soyadı değişikliği yapılır mı? İşte ad ve soyadı değişikliği sorgulama ekranı.
Ad soydaı değişikliği e devlet üzerinden yapılır mı? Ad soyadı değişikliği başvurusu e devlet üzerinden mi yapılacak? İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek, "İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" hizmetinin, e-Devlet üzerinden yapılacağının müjdesi verildi.
Açıklamada, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun'da, 17 Ekim 2017'de yapılan düzenleme sonucu, kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla, Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önünün açıldığı dile getirildi.
Ad ve soyadı kaç defa değiştirilir?
Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşların 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabileceği açıklandı.