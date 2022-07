Acun'un Survivor'ına büyük suçlama! Yahu adam kafaya koymuş, kılıfı uydurmuş...

Tam bir Survivor fanatiği olan Demet Akalın, yarışmayı Nisa’nın kazanmasına çıldırdı. Acun Ilıcalı’yı hedef alan şarkıcı, “Yahu adam kafaya koymuş, kılıfı uydurmuş” dedi.



Survivor All Star 2022’yi kazanan isim Nisa Bölükbaşı oldu.

Ancak Nisa’nın kazanması, başka yarışmacıları destekleyen müdavimlerini kızdırdı.

Sosyal medyada kullanıcılarının bazıları, Ilıcalı başta olmak üzere prodüksiyona tepkiler yağdırdı.

Batuhan’ın annesinin sözleri kızdırdı

Tepki gösterenlerden biri de yarışmacı Batuhan Karacakaya’nın annesi Gülhayat Karacakaya oldu.

Gülhayat Karacakaya, “Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım. Çırpındım oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, Duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri.” diye yazdı.

“Nisa Batuhan'dan 3 kat fazla oy aldı”

Bu sözler üzerine katıldığı canlı yayında açıklama yapan Acun Ilıcalı, “Nisa Batuhan'dan 3 kat fazla oy aldı. Batuhan'ın hakkı yenmedi sağ olsun annesi hakkımız yendi vesaire dedi ya senin ne hakkın yenmiş nerede oy nerede? Annesine sevgiler yine de ama Nisa'nın oyu 3 katı. Kim oğlunun hakkını yemiş? Batuhan sen çıktığın her oylamada elenmişsin.” dedi.

“Yahu adam kafaya koymuş, kılıfı uydurmuş”

Acun Ilıcalı, bu açıklamalarıyla tam bir Survivor fanatiği olan Demet Akalın’ı da kızdırdı.

Desteklediği yarışmacıların iyi bir performans sergilemesine rağmen elenmesini eleştiren şarkıcı, sosyal medyadan yapılan bir paylaşıma yanıt verdi.

Akalın, Ilıcalı’yı kastederek “Yahu adam kafaya koymuş, kılıfı uydurmuş. Olan kafa bacak dikiş içinde emekler çöp bir yarışma… Yazık, günah” yorumunda bulundu.