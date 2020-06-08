Acun Ilıcalı'nın ödediği nafakayı paylaşan bankacının başı yandı
Acun Ilıcalı ile olan evliliğini 2018 yılında bitiren Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini sosyal medyada paylaşan bankacının 9 yıl hapsi istendi.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Eylül 2017'de evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 2018'de anlaşmalı olarak boşandı.
Aldığı nafaka günlerce konuşulan Şeyma Şubaşı'nın hesap hareketlerini çalıştığı bankanın sistemi üzerinden kayda alıp sosyal medyada paylaşan banka memuru, çalıştığı kurum tarafından fark edilince önce işinden oldu, ardından savcılığa ihbar edildi.
9 yıla kadar hapsi istenen çalışan, "Magazinde çıkan haberlerden dolayı nafakasını merak ettiğim için banka hesabına girdim" dedi.