Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne’de dünyaya geldi. Aslen Erzurum Ilıca’lı olan Acun Ilıcalı’nın babası Ergün Ilıcalı olup müteahhitlik işiyle uğraşmaktaydı. Acun Ilıcalı ilkokul ve orta okulu Edirne İstiklal İlkokulu'nda okudu. Liseyi İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuyan Acun Ilıcalı, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyu ancak okulu bitiremedi.

Acun Ilıcalı’nın eşleri kimler?

1988 yılında Seda Başbuğ ile evlenen Acun Ilıcalı’nın bu evliliğinden Banu adında bir kızı oldu. İlk eşi olan Seda Başbuğ ile yollarını 1995 yılında ayıran Acun Ilıcalı, 2003 yılında ise bu kez Zeynep Yılmaz ile dünya evine girdi. Acun Ilıcalı-Zeynep Yılmaz çiftinden Zeynep ve Yasemin adında iki kızı dünyaya geldi. Evli olduğu halde ahlaksız ilişkiyi yaşayan Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz’ı Şeyma Subaşı ile aldatması sonucu, çift mahkemelik oldu. Ancak bu mahkemeden Zeynep Yılmaz istediğini alamadı ve dava düştü. Acun Ilıcalı’nın gayri meşru ilişki yaşadığı Şeyma Subaşı, 2013 yılında Melisa adlı kızı dünyaya getirince, Zeynep Yılmaz ile Acun Ilıcalı bu kez tek celsede boşandı. 2017 yılında ise Acun Ilıcalı, evli iken gayri meşru ilişki yaşadığı Şeyma Subaşı ile evlendi. Bu evlilik de kısa sürdü ve Acun Ilıcalı 2018 senesinde Şeyma Subaşı boşandı. Acun Ilıcalı’nın yaptığı evliliklerinden dört kızı oldu.

Acun Ilıcalı’nın oynadığı dizi ve filmler

Acun Ilıcalı, 2001 yılında Tatlı Hayat dizisinde konuk oyuncu olarak dizide yer aldı. Acun Ilıcalı rol aldığı dizi ve filmlerin hepsinde de konuk oyuncu olarak yer almıştır. Muhabirlik yayan Acun Ilıcalı, 2002 yılında Acun Firarda adlı programda sunuculuk yaptı. Daha sonra TV 8’i 70 milyon dolar verip satın alarak ahlaksız programlara imza atmaya başladı. Acun Ilıcalı, Yurt dışından devşirdiği ahlaksız yapımlarla Türk toplumunun ahlak yapısına zarar veren sözde yarışmalara imza attı. Survivor gibi rezil bir yarışma programı ile Türk milletinin beynini yıkayan Acun Ilıcalı, TV 8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye gibi batı menşeili devşirme programlarının sunuculuğunu yaparak cebini duldurdu. Acun Ilıcalı, sözde yemek yarışması olan Masterchef Türkiye ile kasasını doldurmaya devam ediyor.

Acun Ilıcalı'nı serveti

Acun Ilıcalı’nın mal varlığının zerresi olarak nitelenen sahip oldukları şu şekilde açıklamıştı: “Uçağım var. Amerika'da, Dominik'te ve Türkiye'de 3 tane sürat teknem var. 12 tane motorum var. 2 tane yatım var.”