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Gündem Acil çağrı hatları birleşti!
Gündem

Acil çağrı hatları birleşti!

Acil çağrıların tek çatı altında birleştirilmesine yönelik İçişleri Bakanlığı’nın 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi kapsamında Bayburt’ta “112” üzerinden çağrı alımlarına başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 19:55:00 - 2021-02-24 20:12:18
Acil çağrı hatları birleşti!

112 Sıhhi İmdat, 155 Polis, 156 Jandarma, 110 Yangın İhbar, 177 Orman Yangın İhbarı ve 122 AFAD gibi acil çağrı hatlarına gelen aramalar bundan böyle tek merkez üzerinden yönlendirilecek. Merkezde Türkçe’nin yanı sıra Arapça, Almanca, Rusça ve İngilizce olmak üzere 5 dilde acil çağrılara yanıt verilecek. Proje ile vatandaşların ulusal kapsamda tek acil çağrı numarası olarak “112”yi kullanmaları ve acil durumlara etkin müdahale amaçlanıyor.

Bayburt’ta 112 Acil Çağrı Hattı’nın hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Cüneyt Epcim törende acil çağrıların tek çatı altında toplanmasına yönelik çalışmanın İçişleri Bakanlığı’nın vizyon projelerinden biri olduğunu söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezi’nin Bayburt’ta bugün itibariyle tek numara üzerinden acil çağrılara yanıt vermeye başladığını bildiren Vali Epcim, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun özel gayretleriyle ve vizyoner bakışıyla oluşmuş 112 Acil Çağrı Merkezleri’nde bütün acil durumların yönetildiği bir Acil Durum Merkezi oluşturulması fikri gerçekten önemli bir çalışmaydı. Bugün Bayburt ilimizde 112 Acil Çağrı Merkezi’nde bütün acil durum numaralarını artık bir arada toplamış bulunuyoruz.” dedi.

Vali Epcim, vatandaşların tek numara üzerinden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak sağlıktan güvenliğe bütün acil durum ihbarlarını yapabileceklerini ifade etti.

Vali Epcim şunları söyledi:

“Başta Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız olmak üzere minnetlerimizi, teşekkürlerimizi iletiyoruz. 10 şiddetindeki depremi yönetebilecek kapasitede bir merkezi kazanmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlar Türkiye’mizin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli yatırımlardır. Sadece bina maliyeti değil burada çok ciddi düzeyde bir donanım maliyeti var. Elektronik, dijital donanımlarla çok güzel bir bina oluştu. Afet durum yönetimini aynı zamanda acil durum yönetimini çok başarılı bir şekilde yapabileceğimiz bir merkezi kazanmış olduk. Burada Jandarma’dan sağlığa, orman teşkilatına kadar çok sayıda personel görev yapacak. Şehrimize hayırlı olsun. Binanın yapımında İçişleri Bakanımızın özel destekleri oldu. Ayrıca eski Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın maddi açıdan ödenek desteği oldu. Kendilerine minnetlerimizi, teşekkürlerimizi Bayburtlular adına bir kez daha iletiyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi’mizin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.”

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tarık Bahadır ise vatandaşların birden fazla numara bilme gerekliliğini ortadan kaldırmasının 112 Acil Çağı Merkezleri’nin en önemli özelliği olduğunu belirtti. Bahadır, “İkinci olarak kurumların olaylara eşgüdümlü, koordineli ve hızlı müdahale etmesi sağlanıyor. Üçüncü olarak da kurumlarımızın illerimizde genel bir asılsız çağrı yükü var. Kendi işlerini yapmakta hakikaten güçlük çekiyorlar. Bizim buradaki çağrı karşılayıcı arkadaşlarımız o asılsız çağrıların çoğunu süzerek kurumlara ilettiği için kurumlar kendi içlerinde daha yetkin ve organize bir halde hizmet vermeye devam ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Bahadır, merkezin yerli ve milli bir yazılımla çalıştığına dikkat çekerek, “Burası yeni nesil bir çağrı merkezi. Bakanlığımızın yerli ve milli, kendi mühendisleri tarafından yazılan bir yazılım kullanıyor. Gerçekten çok efektif ve esnek bir yazılım. Üzerinde geliştirmelerle kurumların ihtiyaçlarını anlık olarak giderebiliyoruz. Dört dilde acil çağrı hizmeti verebiliyoruz. Artık Bayburt’ta da dört dilde vatandaşımız Ankara’daki yabancı dil tercümanlarımıza bağlanarak yabancı dil hizmeti alacaklar. Almanca, Rusça, Arapça ve İngilizce dillerinde acil çağrı hizmeti vermeye burası da başlamış olacak.” açıklamasında bulundu.

Törenin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen bir yangın ihbarını yanıtlayan Vali Epcim, çağrıyı ilgili ekipleri yönlendirdi.

Törene Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Mehmet Naim Akgül ile Burak Çimşir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın ve ilgili kamu kurum amirleri katıldı.

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