Açık kapandı: Tohumda satıcı olduk
Tohumda İsrail’e bağımlılık sona erdi. Türkiye, son yıllarda yaptığı yatırımlarla artık 93 ülkeye tohum ihraç eder hale geldi, hem de GDO’suz.
Türkiye, son 20 yılda tohuma yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. Yüzlerce tohum çeşidi geliştirildi, sektörün ithalatı karşılama oranı yüzde 100’e yaklaştı. “İsrail tohumuna mecburuz” efsanesi çöktü, 93 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.
Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, tohum üretiminin son 20 yılda 8 kat artırdığını belirterek, cari fazla veren bir sektör olmak istediklerini bildirdi.
Geçen yıl tohum ihracatının 190 milyon dolar, ithalatının da 170 milyon dolar olduğunu anlatan Güler “93 ülkeye ihracat yapıyoruz. 1980’lerde ithalatı karşılama oranımız yüzde 22’ydi. Bugün bitkisel ürünler ile birlikte yüzde 80-85’lere kadar geldik. Kısa zamanda ithalatı karşılamada yüzde 100’e ulaşacaktır” dedi.