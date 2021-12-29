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Ekonomi Açık kapandı: Tohumda satıcı olduk
Ekonomi

Açık kapandı: Tohumda satıcı olduk

Tohumda İsrail’e bağımlılık sona erdi. Türkiye, son yıllarda yaptığı yatırımlarla artık 93 ülkeye tohum ihraç eder hale geldi, hem de GDO’suz.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 12:17:00 -
Açık kapandı: Tohumda satıcı olduk

Türkiye, son 20 yılda tohuma yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. Yüzlerce tohum çeşidi geliştirildi, sektörün ithalatı karşılama oranı yüzde 100’e yaklaştı. “İsrail tohumuna mecburuz” efsanesi çöktü, 93 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, tohum üretiminin son 20 yılda 8 kat artırdığını belirterek, cari fazla veren bir sektör olmak istediklerini bildirdi.

Geçen yıl tohum ihracatının 190 milyon dolar, ithalatının da 170 milyon dolar olduğunu anlatan Güler “93 ülkeye ihracat yapıyoruz. 1980’lerde ithalatı karşılama oranımız yüzde 22’ydi. Bugün bitkisel ürünler ile birlikte yüzde 80-85’lere kadar geldik. Kısa zamanda ithalatı karşılamada yüzde 100’e ulaşacaktır” dedi.

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Yorumlar

TOSUNCUK

NE YAPTINIZ ÜFÜRÜKCÜ ORMANLAR YANARKEN ISLIK ÇALIP BAŞKA TARAFA BAKAN TOSUNCUKLA
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Rabia Zafer

GDO SUZ, TOHUMLARI ÖNCELİKLE BŪTŪN TŪRKİYE DE KULLANMALIDIR. MECBUR KALMADIKÇA TOHUM İTHAL EDİLMEMELİDİR. ÖZELLIKLE GDO LU TOHUMLARI.
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